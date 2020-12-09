Председатель постоянной комиссии НС Армении по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян назначен главным докладчиком ПАСЕ по вопросам отмены смертной казни. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт Национального Собрания Армении.