МИД Армении выступил с заявлением по случаю Международного дня памяти жертв преступления геноцида

Министерство иностранных дел Армении выступило с заявлением по случаю Международного дня памяти жертв преступления геноцида. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в заявлении говорится:

“Сегодня, 9 декабря, Армения вместе со всем прогрессивным человечеством чтит память жертв преступления геноцида.

В 2015 году Армения направила мировые усилия на установлении 9 декабря в качестве Международного дня памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления.

Армения, как страна, пережившая ужасы геноцида, на протяжении многих лет выступает с позиций борьбы с этим преступлением на международной арене и последовательно работает в направлении предотвращения преступления геноцида, оповещения об опасностях преступлений, совершаемых на почве ненависти, формирования правовых и институциональных возможностей их реагирования.

Наряду с прилагаемыми усилиями, мир сегодня сталкивается с такими серьезными вызовами, как рост нетерпимости и экстремизма, грубейшие нарушения прав человека и гуманитарного права, пренебрежение человеческой жизнью и достоинством.

Этот сигнал должен стать не только поводом для осуждения и сочувствия, но и внести в повестку шаги, направленные на укрепление механизмов раннего реагирования в рамках международных структур.

Геноцид и прочие массовые преступления, как правило, носят заранее спланированный характер и направлены против гражданского населения, сопровождаются уничтожением культурных и религиозных ценностей, распространением сильной ненависти. Все эти действия были осуществлены в ходе агрессии против народа Арцаха с 27 сентября 2020 года, которая была спланирована и осуществлена Азербайджаном при полной политической и военной поддержке Турции и привлечении иностранных наемников и боевиков-террористов. Таким образом, армянский народ, понеся новые жертвы геноцидальных действий, оказался перед угрозой существования.

Безнаказанность является причиной, порождающей геноцид и прочие преступления против человечества. Недостаточное осуждение прошлых преступлений и уклонение от наказания, создают благоприятную почву для отрицания и оправдания геноцида. Эти факторы представляют серьезную угрозу для демократии и усилий в области укрепления прав человека, поскольку те государства, которые делают отрицание геноцида государственной идеологией, никогда не могут обеспечить реализацию таких основополагающих прав, как свобода слова и собраний, защита меньшинств, борьба с расизмом и нетерпимостью.

Предотвращение массовых преступлений - это, в первую очередь, ответственность, и Армения продолжит свои усилия, чтобы активно содействовать выдвижению этой важной задачи в глобальную повестку”.