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Пашинян вновь провел встречу с членами семей пропавших без вести и попавших в плен лиц

Пашинян вновь провел встречу с членами семей пропавших без вести и попавших в плен лиц

Премьер-министр Никол Пашинян вновь провел встречу с членами семей пропавших без вести и попавших в плен во время Арцахской войны военнослужащих и мирных жителей. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян.

«Премьер-министр представил информацию о проделанной работе по возвращению удерживаемых лиц, обмену телами погибших, обнаружению пропавших без вести, а также по приобретению и установке второй линии ДНК-тестирования и судебно-генетических исследований», - написала Геворгян.

Как отмечалось ранее, армянская сторона, кроме принципа «всех на всех», предложила еще один принцип обмена военнопленными после Второй Арцахской войны.
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