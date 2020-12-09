Пашинян вновь провел встречу с членами семей пропавших без вести и попавших в плен лиц

Премьер-министр Никол Пашинян вновь провел встречу с членами семей пропавших без вести и попавших в плен во время Арцахской войны военнослужащих и мирных жителей. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян.

«Премьер-министр представил информацию о проделанной работе по возвращению удерживаемых лиц, обмену телами погибших, обнаружению пропавших без вести, а также по приобретению и установке второй линии ДНК-тестирования и судебно-генетических исследований», - написала Геворгян.

Как

отмечалось ранее

, армянская сторона, кроме принципа «всех на всех», предложила еще один принцип обмена военнопленными после Второй Арцахской войны.