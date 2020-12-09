Саммит СНГ пройдет в режиме онлайн

Саммит СНГ 18 декабря пройдет в онлайн режиме. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В этом году в Содружестве председательствует Узбекистан. Перед саммитом состоится совет министров иностранных дел СНГ. В четверг, 10 декабря, они обсудят вопросы интеграции с акцентом на совместные действия по преодолению последствий коронавируса. Кроме того, им предстоит рассмотреть документы, которые в случае одобрения, будут внесены в повестку дня Совета глав государств СНГ 18 декабря.