Завершилась акция протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна

Акция оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна завершилась перед зданием Национального Собрания. Как сообщает Арменпресс, единый кандидат инициативы «Движение за спасение отечества» Вазген Манукян в конце митинга отметил, что их борьба не носит политического характера.

«Наша борьба - это не политическая борьба, это не борьба за смену власти, это национальная борьба. С этой же платформы я был одним из лидеров, которые привели вас к победе, и у нас было независимое государство. И сейчас я тоже говорю, давайте пойдем вместе, и мы одержим победу», - сказал Манукян.