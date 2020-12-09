Армянская сторона предложила еще один принцип обмена военнопленными
Армянская сторона, кроме принципа «всех на всех», предложила еще один принцип обмена военнопленными после Второй Арцахской войны. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал вице-премьер Армении Тигран Авинян в ходе правительственного часа в Национальном Собрании в ответ на вопрос члена фракции «Мой шаг» Геворга Папояна.
«Мы также предложили принцип одностороннего возвращения пленных без каких-либо предварительных условий в случае обнаружения новых пленных после обмена пленными. Мы думаем, что этот принцип также должен быть объявлен», - сказал Авинян.
Тигран Авинян напомнил, что в настоящее время армянская и азербайджанская стороны проводят работу по уточнению списков пленных, после чего состоится обмен.
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