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После войны армянская сторона вывезла 846 тел военнослужащих

После войны армянская сторона вывезла 846 тел военнослужащих

После войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, армянская сторона вывезла 846 тел убитых армянских военнослужащих с территорий, находящихся под контролем Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал вице-премьер Армении Тигран Авинян в ходе правительственного часа в Национальном Собрании в ответ на вопрос члена фракции «Мой шаг» Геворга Папояна.

«Уже проделана большая часть поисковых работ и вывоза тел. С 10 ноября с поля боя вывезено 846 тел погибших, и работы продолжаются. На данный момент идентифицировано 294 тела, они переданы родителям. Проведено 154 обследования, и совпадений пока нет», - сказал Авинян.

Вице-премьер добавил, что 443 образца тел погибших военнослужащих все еще исследуются.


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