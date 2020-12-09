Гарик Саркисян подал в отставку с должности губернатора Араратской области
Гарик Саркисян подал в отставку с должности губернатора Араратской области. Как сообщает Арменпресс, Саркисян заявил об этом на своей странице в Facebook.
Он пообещал подробно представить проделанные за 2,5 года работы и реализованные программы.
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