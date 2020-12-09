Парламент Нидерландов принял резолюцию о необходимости определения статуса Арцаха
18:35, 9 Декабрь, 2020
Парламент Нидерландов единогласно принял резолюцию о необходимости постоянного обеспечения безопасности народа и статуса Арцаха. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт парламента Нидерландов.
В резолюции, совместно разработанной депутатами голландского парламента Ван дер Графом, Фордевиндом, Омзихтом и Бишопом, говорится:
«Необходимо срочно инициировать процесс по окончательному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, обеспечению надежной безопасности местного населения и определения его статуса. С этой целью мы призываем правительство приложить усилия в рамках Минской группы ОБСЕ».
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен