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Парламент Нидерландов принял резолюцию о необходимости определения статуса Арцаха

Парламент Нидерландов принял резолюцию о необходимости определения статуса Арцаха

Парламент Нидерландов единогласно принял резолюцию о необходимости постоянного обеспечения безопасности народа и статуса Арцаха. Об этом сообщает Арменпресс  со ссылкой на сайт парламента Нидерландов.

В резолюции, совместно разработанной депутатами голландского парламента Ван дер Графом, Фордевиндом, Омзихтом и Бишопом, говорится:

«Необходимо срочно инициировать процесс по окончательному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, обеспечению надежной безопасности местного населения и определения его статуса. С этой целью мы призываем правительство приложить усилия в рамках Минской группы ОБСЕ».


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