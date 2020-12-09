Пашинян подтвердил свой тезис об урегулировании нагорно-карабахского конфликта

Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает придерживаться мнения, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно быть приемлемым для народа Армении, народа Арцаха и народа Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос члена фракции «Просвещенная Армения» Аркадия Хачатряна о том, отказался ли премьер-министр от этого тезиса.

Депутат также поинтересовался, как Пашинян видит реализацию права народа Арцаха на самоопределение в нынешних условиях.

«Да, я продолжаю придерживаться мнения, что урегулирование карабахской проблемы должно быть приемлемым для народа Армении, народа Арцаха и народа Азербайджана», - сказал Пашинян.

Что касается остальных вопросов, Пашинян отметил, что это переговорные нюансы, которые должны быть прояснены в ходе переговоров.