Премьер коснулся призывов Гарегина Второго и Арама Первого

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не видит проблемы в том, что его Святейшество Католикос Всех Армян Гарегин II и Католикос Великого Дома Киликийского Арам I потребовали его отставки. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос независимого депутата Армана Бабаджаняна.

«Я не вижу проблемы в том, что представители нашей церкви, в том числе Их Преосвященства выступили с таким призывом и высказали свое мнение. Я не вижу в этом трагедии. Каждый, особенно патриархи, имеют неотъемлемое право выражать свою позицию. Правительство и народ имеют право не соглашаться с этим мнением», - сказал премьер-министр.