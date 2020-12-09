Время в Ереване: 11:07:36,   9 Декабрь

Премьер коснулся призывов Гарегина Второго и Арама Первого

Премьер коснулся призывов Гарегина Второго и Арама Первого

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не видит проблемы в том, что его Святейшество Католикос Всех Армян Гарегин II и Католикос Великого Дома Киликийского Арам I потребовали его отставки. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос независимого депутата Армана Бабаджаняна.

«Я не вижу проблемы в том, что представители нашей церкви, в том числе Их Преосвященства выступили  с таким призывом и высказали свое мнение. Я не вижу в этом трагедии. Каждый, особенно патриархи, имеют неотъемлемое право выражать свою позицию. Правительство и народ имеют право не соглашаться с этим мнением», - сказал премьер-министр.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации