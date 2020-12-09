Президент Армении принял заместителя госсекретаря по ИД и международному сотрудничеству Италии

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял делегацию во главе с заместителем государственного секретаря по иностранным делам и международному сотрудничеству Италии Манлио Ди Стефано.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Армен Саргсян высоко оценил визит итальянской делегации в эти тяжелые для нашей страны дни, подчеркнув, что Армения всегда придает важность поддержке друзей.

Манлио Ди Стефано отметил, что партнерство и дружба между двумя странами продолжительные, и подчеркнул важность более активного сотрудничества и новых платформ для сотрудничества.

Президент Саркисян коснулся турецко-азербайджанской военной агрессии против Арцаха и ее последствий. Собеседники обменялись мнениями о ситуации в Армении и в Арцахе после войны, в частности, по вопросам сохранения армянского исторического и культурного наследия, а также по ряду гуманитарных вопросов. Итальянская сторона выразила готовность активно участвовать в сохранении культурного наследия.

Стороны также коснулись двусторонней повестки дня и подчеркнули важность запланированного государственного визита президента Армена Саркисяна в Италию, который был отложен из-за коронавируса. Была отмечена важность дальнейшего углубления и расширения армяно-итальянского сотрудничества в различных сферах.