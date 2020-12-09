В Эстонии с понедельника закроют все учебные заведения

Правительство Эстонии для предотвращения распространения коронавируса со следующей недели вводит дополнительные ограничения в области образования и спорта по всей стране. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду сайт rus.postimees.

Планируется, что с понедельника, 14 декабря, будут закрыты все учебные заведения: общеобразовательные школы, профессиональные и прикладные школы, а также университеты.

На удаленное обучение будут отправлены все ученики, начиная с первого класса. В следующем году работа продолжится в обычном порядке, если правительство не решит иначе. Детские сады и ясли останутся открытыми.

С 14 декабря на три недели приостанавливается также деятельность кружков по интересам и спортивные занятия для молодежи и взрослых, за исключением индивидуальных занятий. Будет усилен надзор за соблюдением обязанности самоизоляции, прежде всего для тех, кто пересекает границу. Пересечения границы планируется свести к минимуму.

Правительство разработает дополнительные механизмы денежной компенсации для сфер, которые наиболее пострадают в результате закрытия бизнеса.

Как ожидается, решение об этих ограничениях будут приняты на очередном заседании кабинета министров. Это уже вторые дополнительные ограничения за последние дни. Предыдущие были введены в субботу, 5 декабря.