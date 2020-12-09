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Азиатские индексы - 09-12-20

Азиатские индексы - 09-12-20

ТОКИО, 9 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.33% и составил 26817.94 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.17% и составил 1779.42 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.12% и составил 3371.96 пункта, а HANG SENG вырос на 0.75% и составил 26502.84 пункта.


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