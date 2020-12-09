Пашинян у требующих его отставки политических сил видит тенденцию к созданию марионеточных властей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян у политических сил, требующих его отставки, видит в Армении тенденцию к созданию марионеточного правительства или анархию. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом 9 декабря в ходе правительствственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос главы фракции «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна.

Эдмон Марукян спросил Пашиняна, почему он не уходит в отставку, когда все четыре президента Республики Армения, Католикос Всех Армян и Католикос Великого Дома Киликийского, оппозиционные политические силы, некоторые интеллектуалы, деятели культуры и т.д. требуют его отставки.

«А почему вы, в том числе парламентские силы, не требуете досрочных парламентских выборов? Постоянно предлагаются сценарии исключения народа из политического процесса. Предлагаются создать в Армении анархию или марионеточное правительство, потому что предлагают кандидата в премьер-министры, который не пользуется поддержкой народа, не имеет поддержки в парламенте, не имеет перспективы заручиться поддержкой народа, поскольку оговаривается, что он не должен участвовать в досрочных выборах.

В таком случае власть будет принадлежать силам, которые его привели к власти. А в течение этого года будут восстановлены все возможные механизмы фальсификации выборов», - сказал премьер.

Пашинян отметил, что его отставки требуют те люди, которые требуют этого с июня в 2018 года, а сейчас просто у них появился повод озвучить это требование.