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Не путать голоса отдельных групп с голосом народа: Пашинян о призывах к отставке 

Не путать голоса отдельных групп с голосом народа: Пашинян о призывах к отставке 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призывает не путать голоса отдельных групп с голосом народа. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом 9 декабря в ходе правительствственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос секретаря фракции «Просвещенная Армения» Геворга Горгисяна, почему премьер-министр не уходит в отставку, прислушиваясь к призыву народа.

«От имени народа может говорить только народ. Наша самая большая задача - дать народу возможность говорить и выражать свое мнение и чтобы мы не путали голоса отдельных групп с голосом народа», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что считает величайшей задачей своего правительства сделать так, чтобы народная власть в Армении не была поставлена под угрозу ни под каким названием.


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