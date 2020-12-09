Правящая партия Грузии заявила, что создаст комиссию по расследованию нарушений на выборах

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" на первом же заседании новоизбранного парламента инициирует создание комиссии, которая будет расследовать нарушения на прошедших парламентских выборах, и в случае выявления нарушений назначит досрочные выборы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в среду заявил исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе на брифинге.

"Парламентское большинство на первом же заседании парламента выступит с инициативой о создании временной следственной комиссии по изучению выборов 2020 года. Мы подключим всех заинтересованных субъектов к работе комиссии, в том числе независимых экспертов, неправительственные организации и международных наблюдателей", - сказал Кобахидзе, отметив, что если даже 1% лишних голосов окажется приписан правящей партии, будут объявлены досрочные выборы.