Тигран Авинян и Джонатан Лакотт обсудили гуманитарную ситуацию в Арцахе

9 декабря вице-премьер Тигран Авинян принял посла Франции в Армении Джонатана Лакотта. Об этом Арменпресс сообщили в офисе вице-премьера Республики Армения Тиграна Авиняна.

В ходе встречи подробно обсуждался ряд вопросов, связанных с Арцахом. Стороны сошлись во мнении, что сопредседательство Минской групые ОБСЕ является единственной мерой всеобъемлющего урегулирования вопроса.

Тигран Авинян высказался о значении принятия резолюций о необходимости признания Республики Арцах в Сенате и в Парламенте Франции.

Собеседники затронули и гуманитарную ситуацию в Арцахе, также и вопросы сохранения армянского культурного наследия. В этом контексте Авинян высоко оценил усилия народа Франции, а также личное участие президента Франции Эммануэля Макрона в оказании гуманитарной помощи перемещенным лицам. Была подчеркнута и роль ЮНЕСКО в сохранении памятников культурного наследия.

Говоря о процессе обмена пленными, Тигран Авинян отметил, что армянская сторона предложила применить принцип “все на всех”, а также создать механизм, согласно которому в случае появления других пленных каждая сторона обязуется вернуть их без предварительных условий.

Вице-премьер отметил, что в настоящее время правительство работает над антикризисной экономической программой, которая должна способствовать восстановлению экономической активности в стране. Касаясь двусторонних экономических отношений, посол Джонатан Лакотт сказал, что армяно-французская повестка дня достаточно насыщена, необходимо активно работать над реализацией новых проектов. В этом контексте обсуждались возможности углубления сотрудничества в сферах сельского хозяйства, здравоохранения, электроэнергетики, водного хозяйства, инфраструктуры и привлечения инвестиций.