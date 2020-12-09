Бразильская авиакомпания первой в мире возобновит рейсы на Boeing 737 MAX

Бразильская авиакомпания Gol первой в мире возобновит коммерческие полеты на самолетах Boeing 737 MAX после приостановки их эксплуатации весной 2019 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщает O Globo.

Рейсы на данном типе авиалайнеров компания начнет выполнять уже со среды. До конца этого года Gol планирует ввести в эксплуатацию все семь своих Boeing 737 MAX.

В авиакомпании указали, что в течение 20 месяцев тщательно изучали вопросы, связанные с безопасностью этих самолетов.

18 ноября Федеральное управление гражданской авиации США (FFA) разрешило Boeing вернуть в эксплуатацию самолеты Boeing 737 MAX.

Полеты самолетов Boeing-737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте 2019 года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

FAA потребовало от Boeing внесения изменений в программное обеспечение и оборудование самолетов 737 MAX для решения проблемы, ставшей причиной двух аварий, а также устранения ряда других дефектов, выявленных в период проверки самолетов.

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) еще в октябре заявило, что изменения, внесенные в программное обеспечение и оборудование самолетов 737 MAX, сделали авиалайнеры достаточно безопасными, чтобы они могли возобновить полеты в воздушном пространстве Европы до конца 2020 года.