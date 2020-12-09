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В восстановительных работах в Мартуни задействовано 11 строительных организаций

В восстановительных работах в Мартуни задействовано 11 строительных организаций

Для ремонта, восстановления и реконструкции развалин в Мартуни задействованы 11 строительных компаний. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство градостроительства Республики Арцах. Отмечается, что работы ведутся под надзором Министерства градостроительства.

“Заместитель министра градостроительства Республики Арцах Азат Амбарцумян и управляющий Благотворительного фонда “Туфенкян” Эдвин Григорян встретились в Мартуни. На месте они рассмотрели все разрушения и в райцентре и в сельской местности области. Заместитель министра градостроительства  Азат Амбарцумян в сопровождении главы администрации города Мартуни Арарата Мелкумяна и группы строителей совершил поездку по районному центру, сельским районам области, ознакомился с разрушениями, нанесенными войной. Он дал соответствующие поручения, касающиеся скорейшего завершения ремонтных, реставрационных и реконструкционных работ”, - говорится в сообщении Министерства градостроительства  Республики Арцах.


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