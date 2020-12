Я влюбилась в Армению и в Арцах: переиздан альбом Монсеррат Кабалье, проникнутый армянским духом

Благодаря усилиям организаторов фестиваля культуры и науки “Стармус” переиздан альбом оперной суперзвезды Монтсеррат Кабалье “The Island of Christianity: Armenia and Artsakh” (“Остров христианства. Армения и Арцах”). В альбоме 10 произведений, в том числе и “Крунк” Комитаса, “Чинар ес”и другие.

Аранжировка обеих песен принадлежит Джону Меткефу, исполняет Лондонский Королевский филармонический оркестр.

В беседе с корреспондентом Арменпресс соучредитель, директор и член правления фестиваля “Стармус” Гарик Исраелян сообщил, что презентация переизданного альбома состоялась 6 декабря на острове Ла-Пальма при участии 130 гостей.

Исраелян напомнил, что в 2013 году альбом был выпущен ограниченным тиражом, затем его решили переиздать. Помешали обстоятельства, идея не воплотилась в жизнь. После смерти Монтсеррат Кабалье вопрос о переиздании альбома поднял брат певицы. “Он заявил, что сожалеет о том, что этот прекрасный проект не получил широкого распространения, и предложил перезапустить его. Мы начали работать в этом направлении, и возникла идея организовать фестиваль “Starmus” в Армении. После войны мы ускорили производственный процесс. Мы хотим вынести альбом на глобальную продажу”, - сказал Гарик Исраелян.

В настоящее время альбом продается только в Интернете, но они планируют представить его на разных площадках, организовать презентации в ряде стран мира, сотрудничая с армянскими общинами и артистами.

По его словам, переиздание альбома - это еще один шаг к тому, чтобы в эти тяжелые дни в мире слышали об Армении и Арцахе. “Когда я просто продвигал этот проект, я всегда говорил, нет послов лучше, чем такие инициативы. Участие такой суперзвезды, как Монтсеррат Кабалье, увеличивает узнавание как Армении, так и Арцаха и вероятность признания Геноцида армян. Одно дело, когда мы, армяне, говорим о себе, другое дело, когда всемирно известная оперная певица поднимает эти вопросы. Таких проектов должно быть много”, - подчеркнул автор инициативы.

Исраелян отметил, что есть идеи сотрудничества и с другими знаменитостями, но далеко не все хотят связывать свой имидж с проблемами той или иной нации. “Многие артисты в первую очередь думают о своих финансах, они не рискуют, но есть и те, для которых важны глобальные проблемы, они в своей карьере уделяют много места решению различных вопросов. С такими людьми нужно работать”, - заключил Гарик Исраелян.

В 2013 - 2014 годах Монсеррат Кабалье посетила старейшие церкви и монастыри. Ее визит был посвящен 1 700-летию принятия христианства в Армении в качестве государственной религии. Она выступал в Ереване и Степанакерте, записала несколько песен, некоторые из них были на армянском языке.

Кабалье была очень впечатлена тем, что увидела во время своего визита в Армению и в Арцах, - древними христианскими памятники, такими как Святой Эчмиадзинский собор и собор Амарас в Арцахе. “Армения находится далеко от меня, но она очень близка моему сердцу. Будучи христианкой до мозга костей, я влюбилась в Арцах и Армению”, - сказала певица. Альбом, который вышел в результате ее визита, певица назвала “Остров христианства. Армения и Арцах”. Эксклюзивное издание альбома, в который вошли CD, DVD blue-ray, было выпущено и, представлено в Париже в декабре 2013 года. Шарль Азнавур, присутствовавший на мероприятии, сказал: “Монтсеррат Кабалье познала и открыла всему миру душу армянского народа”.

Оперная звезда выбрала для своего альбома в качестве музыкального сопровождения к кадрам монастырского комплекса X века Дадиванк песню Вангелиса “Like a Dream”. Дадиванк одна из жемчужин армянского Возрождения, который еще с I века был христианским святилищем.

В альбоме есть ещё одна важная особенность: спустя 25 лет после совместной работы с лидером группы “Queen” Фредди Меркьюри судьба снова свела Монсеррат Кабалье с группой “Queen”. Она с Брайаном Мэйем записала песню “Is This the World We Created?”. Аранжировщик и продюсер песни - Брайан Мэй, а видеоклип рассказывает о Холокосте, Геноциде армян и о других преступлениях против человечества.

Волшебные звуки армянского дудука звучат в песнях “Крунк”, “Чинар эс” и “Ла Хабанера”. Кабалье и Вангелис были поклонниками этого древнего армянского музыкального инструмента, а Брайан Мэй даже исполнил композицию Ганса Циммера из фильма “Гладиатор” вместе с мастером дудука Дживаном Гаспаряном во время концерта в Тромсе в 2005 году.

Анжела Амбарцумян