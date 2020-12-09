Новоназначенный посол Эстонии вручила Армену Саркисяну верительные грамоты

Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Эстонии в Армении Рина Кальюранд (резиденция в Тбилиси) президенту Армении Армену Саркисяну вручила верительные грамоты. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента.

Президент Саркисян поздравил посла с началом дипломатической миссии в нашей стране, пожелал ей успехов и выразил уверенность, что она использует весь свой опыт для дальнейшего развития и укрепления дружеских отношений. Президент отметил, что Армения и Эстония, будучи небольшими странами, имеют много общего. Он подчеркнул, что есть большой потенциал для сотрудничества, особенно в сферах информационных технологий, искусственного интеллекта, науки и технологий, образования и ряда других сфер.

Посол Кальюранд передала президенту теплые приветствия и поддержку Армении в этот непростой для нее период от президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Рина Кальюранд отметила, что видит широкие возможности для развития сотрудничества между нашими странами и готова внести в это свой вклад. Она отметила, что Эстония достигла больших успехов, особенно в области электронного правительства, также и в работе с диаспорой, что может быть интересно для Армении.

Собеседники коснулись ситуации в нашей стране, создавшейся после войны, также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в рамках Армения-ЕС.