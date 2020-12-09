Соблюдать нормы законопослушности и толерантности: призыв Полиции Армении

Полиция Республики Армения призывает соблюдать нормы законопослушности и толерантности. Как сообщает Арменпресс, полиция призывает граждан осуществлять свои права исключительно в рамках закона, и не злоупотреблять ими. Отмечается, что 8 декабря на всей территории республики прошли акции неповиновения и протеста.

“Несмотря на призывы и уговоры полиции, улицы были перекрыты. Все это время полиция поддерживала общественный порядок. В некоторых случаях, когда права других граждан нарушались, сотрудники милиции призывали демонстрантов прекратить акцию. Также были случаи и межличностных столкновений.

В этих случаях милиция также принимала профилактические меры. За это время в райотделы полиции из разных населенных пунктов республики за нарушения общественного порядка было доставлено более 100 человек, были составлены протоколы об административных правонарушениях. Четыре машины, перекрывающие движение транспорта, были доставлены на специально охраняемую территорию ГИБДД. Уважаемые граждане, полиция еще раз призывает к соблюдению норм законопослушности и толерантности. Мы призываем вас осуществлять свои субъективные основные права исключительно в рамках закона, не злоупотреблять ими, уважать права и других граждан”, - говорится в призыве полиции.