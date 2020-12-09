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ОАЭ зарегистрировали китайскую вакцину от коронавируса

ОАЭ зарегистрировали китайскую вакцину от коронавируса

Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ заявило об официальной регистрации инактивированной вакцины против коронавируса, разработанной китайской компанией Sinopharm, которая показала эффективность в 86%, сообщает эмиратское агентство WAM.

"Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ объявило об официальной регистрации инактивированной вакцины против COVID-19 Пекинского института биологических продуктов, это стало важным шагом на пути к борьбе с глобальной пандемией. Регистрация этой вакцины была проведена в ответ на заявку от компании Sinopharm CNBG", - сообщает агентство, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечается, медики изучили данные промежуточного анализа третьей фазы исследований, проведенных компанией, которые показали, что вакцина имеет эффективность в 86%. Кроме того, данные не выявили проблем, касающихся безопасности применения препарата.

Как ранее объявило министерство здравоохранения ОАЭ, более 30 тысяч человек 125 наций приняли участие в проходивших в Эмиратах клинических испытаниях разработанной китайской компанией вакцины от коронавируса, при этом никаких серьезных побочных эффектов у них зафиксировано не было.

 


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