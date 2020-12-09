Тигран Вирабян подал заявление об уходе: он переходит на работу в Общественном телевидении

Заместитель мэра Еревана Тигран Вирабян подал мэру Еревана Айку Марутяну заявление об уходе в связи с переходом на другую работу. Как сообщает Арменпресс, об этом Тигран Вирабян написал на своей странице в Facebook.

“Уважаемые ереванцы, дорогие соотечественники, я получил предложение от руководства Общественного телевидения занять должность главного продюсера компании. Думаю, это хорошая возможность поучаствовать в процессе важных качественных изменений и реализации новых творческих идей на Первом канале. Поэтому я подал мэру Еревана Айку Марутяну заявление с просьбой освободить меня от должности заместителя мэра Еревана.

Считаю, что за последние два года в сферах, которые я координировал, произошли довольно позитивные изменения: культура, общее образование, спорт.

Хочу поблагодарить фракции Совета старейшин и моих коллег из мэрии за совместную работу. Особенно я благодарен мэру Марутяну за доверие. Убежден, что наша столица, несмотря на все бедствия и трудности, продолжит развиваться. Я буду стараться быть максимально полезным обществу вместе с большой семьей Общественного телевидения”, - написал Вирабян.