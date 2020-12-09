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Канадский сенатор осудил непринятие Сенатом резолюции о независимости Арцаха

Канадский сенатор осудил непринятие Сенатом резолюции о независимости Арцаха

Член сената Канады Лео Хусакос осудил непринятие законодательной властью резолюции о независимости Арцаха. Как сообщает Арменпресс, Хусакос написал об этом на своей странице в Twitter, отметив, что этим шагом премьер-министр страны вновь поддержал диктатора.

“Это печальный день для армянского народа. Их покинул Джастин Трюдо, который снова встал на сторону диктатора. Еще болезненнее то, что сенаторы Трюдо предпочли играть в политику и отвернулись от армянской общины”, - написал Хусакос.

Сенатор завершил свой пост хэштегом “Признать Арцах”.

8 декабря Парламент Канады отклонил резолюцию, осуждающую азербайджано-турецкую агрессию против Армении и Арцаха, вводящую запрет на продажу оружия Турции, признание неотъемлемого права Арцаха на свободу самоопределения и признание независимости Республики Арцах.


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