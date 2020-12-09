Палата представителей США одобрила военный бюджет на 2021 год

Палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2021 год, предусматривающий санкции против российских газопроводов, свидетельствуют результаты голосования.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп грозился наложить вето на этот документ. Американского лидера не устраивают некоторые конкретные положения, однако конгресс до сих пор игнорировал угрозы президента.

Согласно 740-миллиардному законопроекту, в частности, планируется расширение санкций против трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за ЗРК С-400 и другие меры, направленные против Москвы,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Документ поддержали более 300 депутатов палаты представителей, то есть более двух третей общего состава в 438 членов. Таким образом, в случае необходимости палата может преодолеть вето Трампа, однако это потребуется сделать еще и сенату, который пока не голосовал по законопроекту.

Также президент требовал, чтобы в законе закрепили меры ответственности соцсетей и СМИ за публикуемый ими контент. Эти меры относятся не к обороне, а к личным счетам Трампа и социальных сетей. Twitter, Facebook и другие платформы часто помечают заявления президнета как дезинформацию или спорный контент. Трамп обвиняет их в цензуре и попытках влиять на политику. Если соцсети и СМИ признают юридически ответственными за публикации, это нарушит сложившуюся в Соединенных Штатах традицию и де-факто может предельно затруднить работу масс-медиа. Конгресс не поддерживает президента в этом вопросе.