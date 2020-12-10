Укрепить связи Арцаха с внешним миром: что можно ожидать от возможного открытия аэропорта

Возобновление работы аэропорта Степанакерта - одно из важных составляющих разблокировки коммуникаций. Об этом в разговоре с «Арменпресс» высказался советник президента Республики Арцах Давид Бабаян.

“В ближайшее время планируется открытие аэропорта. Договоренность есть, остальное - технические вопросы, миротворческие силы все это сделают”, - сказал Давид Бабаян. На вопрос, ведутся ли на данном этапе подготовительные работы в аэропорту Степанакерта, Давид Бабаян ответил, что они ведутся, процесс начат. Советник президента Арцаха подчеркнул, что открытие аэропорта важно как в военно-политическом, так и в социально-экономическом плане.

“Военно-политическое значение в том, что аэропорт будет обслуживать и миротворческую миссию. Что касается социально-экономического, то создастся возможность для развития и укрепления связей Арцаха с внешним миром. “Со всех точек зрения, хорошо, чтобы аэропорт заработал”, - заявил Давид Бабаян.

По мнению политолога Гарика Керьяна, открытие Степанакертского аэропорта явно является принуждением российской стороны. Дорога, которая пролегает по воздуху в Ереван, а затем по суше в Арцах, никоим образом не может удовлетворить российскую сторону, которая, по сути, сосредоточила в Арцахе большое количество военных сил.

“Для их обслуживания в будущем нам потребуются новые перевозки грузов, эффективное транспортное сообщение. Я думаю, что процесс открытия Степанакерта был начат Россией, у которой есть для этого и силовые ресурсы и рычаги воздействия, конечно, в первую очередь исходя из своих геополитических целей. Так как транспортное сообщение со своими вооруженными силами должно быть обеспечено. Я не сомневаюсь в том, что аэропорт будет эксплуатировать Россия”, - сказал Гарик Керьян.

По словам политолога, будет ли аэропорт работать только для перевозки грузов российских вооруженных сил, дислоцированных в Арцахе, это будет зависеть от действий армянской стороны. По его словам, соответствующие круги должны работать с российской стороной, и делать это нужно аккуратно, чтобы не вызвать негативную реакцию. “Если удастся с российской стороной договориться, чтобы из Еревана в Степанакерт были бы регулярные рейсы как для гражданских, так и для грузовых перевозок, это было бы здорово. Открытие Степанакертского аэропорта имеет большое значение. В свое время была проделана большая работа по строительству аэропорта, соответствующего современным стандартам. Проект не был реализован из-за вето, наложенного Азербайджаном. Хотя война закончилась нашим поражением, но Арцах, пусть и с небольшой территорией, сохранил субъективность непризнанного государства. В заявлении от 9 ноября есть важный момент, что должны быть открыты все транспортные маршруты. В связи с этим и аэропорт, вероятно, включен в этот список”, - добавил политолог.

В начале декабря появилась информация о возобновлении работы Степанакертского аэропорта. Степанакертский аэропорт построен в 1974 году. Основные рейсы были в Ереван и в Баку. Во время карабахского конфликта в начале 1990-х годов аэропорт использовался в военных целях. С тех пор он не эксплуатировался. После реконструкции в 2011 году аэропорт был готов к работе, но Баку предупредил, что не примет этого.

Анна Гзирян