Илон Маск занял вторую строчку в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, поднялся на вторую строчку рейтинга самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes. Такие данные приводятся во вторник на сайте издания.

По его подсчетам, состояние Маска оценивается в $144,7 млрд, что позволило бизнесмену обойти владеющего $144,3 млрд генерального директора французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно, который в настоящий момент находится на третьем месте в списке. В рейтинге по-прежнему лидирует глава крупнейшего в мире онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос с $185,4 млрд. Четвертую позицию занял один из основателей Microsoft Билл Гейтс ($118,8 млрд), а замыкает пятерку глава компании Facebook Марк Цукерберг, состояние которого, по подсчетам Forbes, достигает $104 млрд, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Кроме того, в десятке самых обеспеченных людей мира находятся глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($86,1 млрд), один из основателей и руководителей корпорации Oracle по выпуску программного обеспечения Ларри Эллисон ($81,3 млрд), основатели корпорации Google Ларри Пейдж ($79,7 млрд) и Сергей Брин ($77,4 млрд), а также владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани с состоянием в $77,2 млрд.

23 ноября Илон Маск занял второе место в рейтинге богатейших людей мира, составляемом агентством Bloomberg. По его сведениям, в свете роста курса акций Tesla на фондовых торгах на тот момент его состояние увеличилось на $7,2 млрд, примерно до $128 млрд. Основной причиной увеличения стал рост капитализации Tesla.