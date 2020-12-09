Прогноз экономического роста Армении на 2021 год пересмотрен: ожидается рост в 3,2%

В Проект Закона о государственном бюджете Армении в 2021 году изменен прогноз экономического роста - 3,2% вместо ранее прогнозируемых 4,8%. Как сообщает Арменпресс, об этом министр финансов Атом Джанджугазян заявил в ходе обсуждения в Национальном собрании законопроекта о государственном бюджете Армении на 2021 год.

“Мы пересмотрели наш прогноз экономического роста. Он прогнозируется на уровне 3,2%”, - сказал министр.

Джанджугазян также отметил, что 3,2% - это не самый легкий ожидаемый и легкий экономический результат, это предполагает упорный труд. Номинальная стоимость ВВП также была пересмотрена. Это повлияло и на показатели бюджета, доходы, особенно налоговые поступления, и дефицит бюджета. “С точки зрения фискальных правил 2021 год мы рассматриваем как уникальный в том смысле, что неизвестно, когда начнется восстановление экономики и как долго оно продлится. Следовательно, фискальная политика строится в соответствии с логикой, требуемой фискальными правилами. Другими словами, у нас будет больший дефицит в 5,3% валового внутреннего продукта, чем при других равных условиях”, - сказал министр.

Он посчитал очевидным, что в этом году ожидается дефицит более 7%. “Предполагается, что в следующем году у нас будет фискальная политика, предполагающая плавную фискальную консолидацию - уровень дефицита в 5,3%”, - сказал Джанджугазян.

По сравнению с первоначальным проектом расходы немного изменились, вместо 1 трлн 843 млрд драмов это 1 трлн 850 млрд драмов. Основная часть объясняется изменением расчетного размера обменного курса, тем, что наряду с увеличением объема привлечения долга предоставляются необходимые средства и для обслуживания долга.

Согласно проекту государственного бюджета Армении на 2021 год, представленному в Национальное собрание 11 октября, экономический рост оценивался в 4,8%.

Анна Григорян