Двое сирийских наемников, арестованных в Армении, не подлежат обмену

Два сирийских наемных террориста, арестованные в Армении, не являются военнопленными, они не подлежат сдаче или обмену. Об этом в разговоре с Арменпресс заявила начальник управления информации и общественных связей Следственного комитета Армении Рима Еганян.

“Они в статусе обвиняемых, они арестованы”, - сказала Еганян.

Граждане граждане Сирийской Арабской Республики Юсеф Алабет Аль Хаджин и Мухраб Мухаммад Аль Шхер обвиняются по статье 389 Уголовного кодекса Республики Армения (международный терроризм), пункта 1части 1, пункта 1 части 3 статьи 34 - 390 (серьезные нарушения норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов) и части 3 статьи 395 (наемничество). Они участвовали в войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха, и были арестованы Армией обороны Арцаха. На фоне обсуждения принципа обмена пленными “все в обмен на всех” невозможность передачи наемников-террористов ставит точку в пересмотре предположений об их обмене.