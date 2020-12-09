Юные шахматисты продолжают выступления на онлайн-чемпионате мира

Состоялись туры с 3 по 5 отборочного турнира Европы молодежного онлайн-чемпионата.

Как сообщает Арменпресс, в турнире до 18 лет Шант Саркисян лидирует с 4,5 очками. Артур Давтян, набравший 3,5 очков, занимает 8-е место, а Армен Барсегян с 3 очками, находится на 14-м месте. Мамикон Гарибян в турнире до 16 лет набрал 3,5 очков, он занимает 10-е место, у Аршака Мелконяна 2 очка.

Турнир проходит в 2 этапа, отборочный и финал по нокаут-системе. В отборочном этапе за 3 места в финале борются шахматисты из Европы, Азии, Америки и Африки, в финале к ним присоединятся 4 шахматиста с наивысшим рейтингом в данной возрастной группе.