Lancet опубликовал результаты испытаний первой вакцины после Спутник V

Вакцина от коронавируса COVID-19, разрабатываемая Оксфордским университетом, обладает средней эффективностью в 70,4% среди людей в возрасте до 55 лет, исследований среди лиц более старшего возраста не проводилось, свидетельствуют данные, опубликованные в журнале The Lancet.

По данным промежуточного анализа результатов третьей фазы клинических испытаний, из всех волонтеров в Великобритании и Бразилии большинство составляли люди в возрасте от 18 до 55 лет (87% в Великобритании 90% в Бразилии), только 12% участников были в возрасте 56 лет и старше. Поэтому в Оксфорде предупредили, что "нельзя оценить эффективность вакцины среди лиц более старшего возраста". Ее изучат в дальнейшем,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Данные об эффективности вакцины основаны на клинических испытаниях с участием 11 636 человек в Великобритании и Бразилии, которые находились в трех отдельных группах. В двух группах, где участники получили две стандартные дозы вакцины, эффективность препарата как минимум через 14 дней после введения второй дозы составила 62,1%. В третьей группе, где участники получили уменьшенную первую дозу вакцины и стандартную вторую, эффективность препарата составила 90%.

Авторы исследования также сообщили о безопасности вакцины: из 23 848 участников в Великобритании, Бразилии и Южной Африки испытаний у 175 отмечались побочные эффекты. При этом только у троих человек эти побочные эффекты "возможно были связаны с вакциной". Пять участников с побочными эффектами были старше 55 лет.

В вакцинационных группах не зафиксированы случаи госпитализации или тяжелого течения болезни. Исследователи выявили потенциал вакцины предотвращать бессимптомное заболевание COVID-19.