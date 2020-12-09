Жители общин Апарана не желают отставки премьер-министра

Жители общин окрестностей города Апаран выступили с протестом, потребовав, чтобы главы общин не выступали от их имени, призывая к отставке премьер-министра - Никола Пашиняна. Как сообщает Арменпресс, один из жителей заявил, что они борются за государство, основы которого руководители общин пытаются подорвать.

“Лидеры общины высказали свое мнение, не от имени народа. Нас не спрашивали, хотим ли мы отставки Никол Пашиняна. Мы рядом с нашим премьер-министром и советуем ему не сдаваться”, - сказал один из жителей Апарана.

К жителям подошел глава общины Шенаван и сказал, что его требование отставки премьер-министра Никола Пашиняна было недоразумением, о чем он сожалеет и просит прощения.

“Мы всегда были с Николом и рядом с Николом, где народ, там и я”, - подчеркнул глава общины Шенаван.

Руководители общин нескольких областей с требованием отставки Пашиняна выступили после подписания заявления 9 ноября о прекращении огня в войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха.