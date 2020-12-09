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Саперные группы ГСЧС обезвредят обнаруженные в Мартакерте бомбы, выпущенные из системы “Смерч”

Саперные группы ГСЧС обезвредят обнаруженные в Мартакерте бомбы, выпущенные из системы “Смерч”

Саперные группы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха обнаружили в  Мартакерте бомбы, выпущенные из реактивной системы залпового огня “Смерч”. Как передает Арменпресс, об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

“Сегодня саперные группы ГСЧС в Мартакерте обнаружили бомбы, выпущенные из системы залпового огня “Смерч”. Скоро они будут уничтожены. Пожалуйста, при звуках взрывов проявляйте спокойствие. За разъяснениями звоните в дежурную службу 911 Мартакертского райотдела Государственной службы по чрезвычайным ситуациям”, - говорится в сообщении ГСЧС.


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