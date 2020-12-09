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Байден выбрал своих кандидатов на посты министров сельского хозяйства и строительства

Байден выбрал своих кандидатов на посты министров сельского хозяйства и строительства

 Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, выбрал своих кандидатов на пост главы министерства жилищного строительства и городского развития и Минсельхоза, сообщает Bloomberg.

По данным осведомленных источников агентства, основным кандидатом Байдена на пост министра жилищного строительства и городского развития является член Палаты представителей от штата Огайо Марша Фадж.

В случае ее утверждения Конгрессом Фадж станет первой женщиной-афроамериканкой, возглавившей данное министерство,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Тем временем, главным претендентом на пост министра сельского хозяйства собеседники агентства называют бывшего губернатора штата Айова Тома Вилсака. Он занимал пост главы Минсельхоза в течение 8 лет при президенте Бараке Обаме.


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