СМИ: в Ираке произошли два взрыва на нефтяном месторождении
Два взрыва произошли в среду на нефтяном месторождении Хабаз в провинции Киркук. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.
По его сведениям, взрывы были вызваны попаданием двух снарядов. Детали инцидента выясняются,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
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