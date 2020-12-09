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СМИ: в Ираке произошли два взрыва на нефтяном месторождении

СМИ: в Ираке произошли два взрыва на нефтяном месторождении

Два взрыва произошли в среду на нефтяном месторождении Хабаз в провинции Киркук. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его сведениям, взрывы были вызваны попаданием двух снарядов. Детали инцидента выясняются,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


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