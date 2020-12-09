В конце недели планируется визит сопредседателей МГ ОБСЕ в Баку и в Ереван

Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер во время слушаний в Хельсинкском комитете США по приоритетам и деятельности США в ОБСЕ обратился к нагорно-карабахскому конфликту. Как передает Арменпресс, об этом сообщает “Голос Америки”.

Отвечая на вопрос сенатора Бена Кардена о ситуации вокруг карабахского конфликта, высокопоставленный американский дипломат подтвердил, что Вашингтон приветствует прекращение боевых действий в зоне карабахского конфликта и глубоко сожалеет о человеческих жертвах, в том числе и многих мирных жителей. “Невозможно вернуть людей”, - сказал Рикер.

“ Мы продолжаем подчеркивать, что у этого затяжного конфликта нет военного решения. Есть орган, Минская группа и сопредседатели, которые призваны помочь обеим сторонам, то есть Армении и Азербайджану, и найти решение конфликта. В течение последних 30 лет были времена, когда мы бывали близки к заключению мира. Я помню начало своей карьеры, тогда мы были на руководящей позиции сопредседателей Минской группы, мы активно вели переговоры в Ки-Уэсте в 2000 - 2001 годах. Мы действительно думали, что близки к разрешению конфликта и почти разрешили его. Но это была иллюзия”, - подчеркнул Рикер.

Он подчеркнул роль Минской группы и сопредседателей в поддержании хрупкого мира на протяжении последних трех десятилетий. По его словам, это позволяло избегать вспышек насилия как недавние.

“Мы по-прежнему считаем, что нет долгосрочного военного решения. Десятилетия назад победа Армении на поле боя не положила конец конфликту. Мы пытались удержать стороны от насилия с помощью дипломатии. Я сомневаюсь, что и на этот раз военное решение может привести к другому результату”, - сказал Рикер.

Он подчеркнул, что урегулирование должно быть достигнуто за столом переговоров, подчеркнув, что сопредседатели являются лучшими посредниками в этом вопросе. “Мы работаем с другими сопредседателями, с Россией и с Францией”, - сказал он.

“У нас все еще есть много вопросов о прекращении огня при посредничестве России и роли Турции в этом вопросе. Мы были очень обеспокоены этим, и выразили нашу обеспокоенность ролью Турции в вопросе переброски иностранных боевиков и поставках оружия”, - сказал Рикер.

По его словам, эти вопросы продолжают беспокоить Вашингтон, они стоят в повестке диалога США с Турцией и с Россией. Рикер сказал, что американский сопредседатель Эндрю Шаффер с другими сопредседателями планируют на выходных отправиться в Баку и Ереван, чтобы обсудить возобновление мирного процесса и его возвращение на дипломатическую арену. “Мы будем внимательно следить за этим процессом и продолжим поднимать эти вопросы в обсуждениях с другими странами”, - сказал заместитель помощника госсекретаря США Филип Рикер.

В этом плане ОБСЕ является правильной платформой. “Мы можем только надеяться, что достигнем мира, чтобы нам не пришлось быть свидетелями новых человеческих потерь, страданий гражданского населения, которые были в последние несколько месяцев”, - сказал Рикер.

Рикер сказал, что Соединенные Штаты предоставят средства, чтобы помочь народу Нагорного Карабаха. Он обещал по этому вопросу поддерживать связь с Законодательным собранием США и с Хельсинкским комитетом.