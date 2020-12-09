С 16 декабря возобновятся рейсы Ростов-на-Дону-Гюмри-Ростов-на-Дону

Авиакомпания “Уральские авиалинии” с 16 декабря возобновит рейсы Ростов-на-Дону-Гюмри-Ростов-на-Дону. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Airbus A-320 будет вылетать из Ростова в Гюмри каждую среду в 10:00 и приземляться в Гюмри в 12:35 по местному времени.

Вылет из Гюмри в Ростов запланирован на 13:30, время посадки - 14:10. Самый дешевый билет на самолет будет стоить около 5 500 рублей, за бизнес-класс придется заплатить 32 834 рубля. На борт возможно принять 180 человек.