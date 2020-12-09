Президент Республики Армения Армен Саркисян принял апостольского нунция Святого Престола, архиепископа Жозе Авелину Беттанкура (резиденция в г. Тбилиси). Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента.

Собеседники коснулись отношений между Арменией и Святым Престолом, углубления сотрудничества, основанного на исторических связях, общности культурного и духовного наследия.

Апостольский нунций выразил президенту республики соболезнования в связи с человеческими потерями в ходе войны, отметив, что Папа Римский, имеющий особые отношения с Арменией и армянами, с первых же дней войны говорил о необходимости установления мира.

В ходе встречи президент и нунций обменялись мнениями о ситуации в Армении, сложившейся после войны в Арцахе, в частности, о содействии армянах, сохранении исторического и культурного наследия, а также по ряду гуманитарных вопросов. Апостольский нунций от имени Святого Престола выразил готовность оказать помощь в сохранении этого наследия.

Жозе Авелину Беттанкур затронул и вопрос возвращения военнопленных и заложников. Президент Республики заявил, что он приветствует любые усилия, предпринятые в этом направлении. Он отметил, что направил письмо президенту Российской Федерации с просьбой оказать содействие в разрешении вопроса в качестве посредника. Президент РФ неоднократно поднимал вопрос о безусловном соблюдении гуманитарного права и немедленном возвращении армянских пленных и мирных жителей. Он подчеркнул, что и дальше в этом направлении будет прилагать все усилия и использовать все свои возможности.