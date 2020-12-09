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Армен Саркисян принял апостольского нунция Святого Престола, архиепископа Жозе Авелину Беттанкура

Армен Саркисян принял апостольского нунция Святого Престола, архиепископа Жозе Авелину Беттанкура

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял апостольского нунция Святого Престола, архиепископа Жозе Авелину Беттанкура (резиденция в г. Тбилиси). Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента.

Собеседники коснулись отношений между Арменией и Святым Престолом, углубления сотрудничества, основанного на исторических связях, общности культурного и духовного наследия.

Апостольский нунций выразил президенту республики соболезнования в связи с человеческими потерями в ходе войны, отметив, что Папа Римский, имеющий особые отношения с Арменией и армянами, с первых же дней войны говорил о необходимости установления мира.

В ходе встречи президент и нунций обменялись мнениями о ситуации в Армении, сложившейся после войны в Арцахе, в частности, о содействии армянах, сохранении исторического и культурного наследия, а также по ряду гуманитарных вопросов. Апостольский нунций от имени Святого Престола выразил готовность оказать помощь в сохранении этого наследия.

Жозе Авелину Беттанкур затронул и вопрос возвращения военнопленных и заложников. Президент Республики заявил, что он приветствует любые усилия, предпринятые в этом направлении. Он отметил, что направил письмо президенту Российской Федерации с просьбой оказать содействие в разрешении вопроса в качестве посредника. Президент РФ неоднократно поднимал вопрос о безусловном соблюдении гуманитарного права и немедленном возвращении армянских пленных и мирных жителей. Он подчеркнул, что и дальше в этом направлении будет прилагать все усилия и использовать все свои возможности.


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