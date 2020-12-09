Время в Ереване: 11:07:36,   9 Декабрь

В Иране объявили о начале испытаний вакцины от коронавируса собственной разработки

В Иране объявили о начале испытаний вакцины от коронавируса собственной разработки

Иран объявил о начале испытаний на людях вакцины от коронавируса собственной разработки. Об этом сообщило в среду агентство Fars со ссылкой на представителя Организации по контролю за продовольствием и лекарствами Исламской Республики Киянуша Джаханпура.

"Испытания на людях вакцины от коронавируса отечественной разработки начались, - цитирует агентство Джаханпура. - Она будет опробована на добровольцах в течение месяца",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его словам, вакцину в два приема введут добровольцам в возрасте от 18 до 50 лет с отрицательными результатами анализов на коронавирус. "После инъекций у них проверят уровни антител и иммунитета", - сказал Джаханпур.

На прошлой неделе министр здравоохранения Ирана Саид Намаки выразил надежду, что отечественная вакцина от коронавируса будет готова к производству в промышленных масштабах к весне будущего года.

Агентство IRNA сообщает, что еще три вакцины от коронавируса иранской разработки должны к концу января 2021 года быть допущены к испытаниям на людях.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации