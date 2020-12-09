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Российские военные врачи за прошедшие сутки в Арцахе оказали помощь 39 пациентам

Российские военные врачи за прошедшие сутки в Арцахе оказали помощь 39 пациентам

Российские военные врачи за прошедшие сутки в Арцахе оказали помощь 39 пациентам, в том числе и пятерым детям. Об этом сообщает Арменпресс, со ссылкой на Минобороны РФ.

“Для оказания первой помощи военные врачи открыли дополнительные медицинские центры в Степанакерте, Ходжалу и в Лачинском коридоре. В них работают врачи различных специальностей, а также специалисты психологической службы, оказывающие помощь местному населению”, - сказано в сообщении Минобороны РФ.

В специальный военно-медицинский отряд входят более 60 врачей, в том числе военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.


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