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Фонд “Айастан” Фонду “1000 +” перечислит 1 млн 100 000 долларов

Фонд “Айастан” Фонду “1000 +” перечислит 1 млн 100 000 долларов

Всеармянский фонд “Айастан” перечислит в Фонд страхования военнослужащих 1 100 000 долларов США из средств, поступивших в результате кампании по сбору средств “Мы и наши границы”. Об этом Арменпресс сообщили во Всеармянском фонде “Айастан”.

Из этой суммы 932 892 долларов были перечислены организацией “OneArmenia”, 100 000 долларов были предоставлены филиалом Фонда в Монреале, а остальные 67 108 долларов были пожертвованы отдельными донорами.

Во всех случаях была предварительная договоренность с донорами, цель перевода указывалась в виде просьбы о переводе денег в Фонд страхования военнослужащих.

Фонд продолжит содействие различным программам по лечению и реабилитации раненых военнослужащих.

В различных общинах диаспоры продолжается сбор средств для оказания содействия родине и народу Арцаха. Последним был “Phonethon”, который стартовал несколько дней назад в Аргентине, его итоги будут подведены в ближайшее время.


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