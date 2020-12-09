В Армении подтверждено 1 138 новых случаев COVID: вылечились 1 385 заболевших

По состоянию на 9 декабря в Армении всего подтверждено 144 066 случаев COVID-19, 120 532 заболевших вылечились.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 20 540 пациентов. За последние сутки проведено 3 306 тестов. Всего проведено 535 833 тестов.

Таким образом, на сегодняшний день подтверждено 1 138 новых случаев COVID-19, вылечились 1 385 заболевших.

В общей сложности, от COVID-19 зафиксировано 2 393 летальных исходов (увеличилось еще на 21). Зафиксировано 4 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 597.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Лилит Демурян