Ара Айвазян о признании статуса Арцаха, основанного на реализации права народа на самоопределение

Во время встречи министра иностранных дел Республики Армения с Жан-Ив Ле Дрианом, министром иностранных дел Франции Ара Айвазян подробно обсудил вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, со ссылкой на МИД Республики Армения, Ара Айвазян заявил об этом на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Франции.

“Я представил беспокойство Армении, включая и вопросы безопасного и достойного возвращения армянского населения, покинувшего Арцах во время войны, немедленного обмена военнопленными и возвращения останков погибших военнослужащих.

“Со всей строгостью были осуждены случаи бесчеловечного обращения с армянскими военнопленными и взятия заложников азербайджанскими военными, которые не только не осуждаются высшим руководством Азербайджана, но и получают общественную поддержку. Многие армянские средневековые культурные и религиозные памятники на оккупированных азербайджанцами территориях Арцаха являются объектами этих проявлений антиармянства, которые азербайджанская сторона пытается уничтожить, осквернить или изменить их идентичность. Мы обменялись мнениями о сохранении этих религиозных и культурных памятников при помощи международных организаций”, - представил глава МИД Армении.

Ара Айвазян добавил, что он представил министру иностранных дел Франции позицию Армении относительно дальнейшего хода переговоров, подчеркнул важность признания статуса Арцаха на основе реализации права народа Арцаха на самоопределение.

Глава МИД Армении заявил, что одним из ключевых вопросов встречи было обсуждение агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха при активной поддержке Турции, и сложная ситуация, сложившаяся в результатеэтой войны. “Мы обсудили вопросы решения гуманитарных проблем, возникших после войны, дальнейшего хода мирного процесса, шаги в направлении региональной стабильности и безопасности, а также защиты многовекового армянского культурного наследия, оказавшегося под контролем азербайджанских войск.

От имени Республики Армения моему французскому коллеге я выразил глубокую признательность за мужественную и в то же время беспристрастную позицию, занимаемую Францией с самого начала войны. Для нас очень важны были заявления президента Эммануэля Макрона, в которых он четко указывал агрессора, касался крайне вредного и опасного участия Турции в войне, а также переброски террористов-джихадистов в зону нагорно-карабахского конфликта.

Я воспользоваться этой возможностью, также чтобы выразить особую благодарность министру иностранных дел Ле Дриану за его позицию как в трудные дни войны, так и в период урегулирования после прекращения огня, за его участие в оказании содействия Армении и за его конструктивную французскую дипломатию. Я поблагодари за гуманитарную помощь, оказываемую Францией Армении. В последние месяцы мы действительно почувствовали искреннюю поддержку и сострадание французского народа, государства и общественных кругов, стоящих за нами. Ярчайшим свидетельством этого являются упомянутые выше факты, а также тысячи заявлений и публикаций французской интеллигенции в прессе, представителей сферы искусства и культуры, государственных и политических деятелей. В этом контексте я упомянул и двух журналистов ежедневной газеты “Le Monde”, которые получили серьезные ранения при исполнении своего профессионального долга в Арцахе. Пожелал им скорейшего выздоровления”, - сообщил Ара Айвазян.