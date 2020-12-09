Замминистры МНОКС приняли замсекретаря МИД и международного сотрудничества Италии

8 декабря заместители министра НОКС Артур Мартиросян и Нарине Хачатурян приняли делегацию Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии во главе с заместителем секретаря Манило Ди Стефано. Как сообщили Арменпресс в Министерстве образования, науки, культуры и спорта, с армянской стороны на встрече присутствовала также директор Регионального центра сохранения, управления и оценки культурного наследия Ани Авагян.

На встрече обсуждались вопросы продолжения сотрудничества между правительствами Армении и Италии в рамках программы центра сохранности и защиты исторического и культурного наследия в Арцахе, а также развития сотрудничества между Италией и Арменией в области культурного наследия.

Манило ди Стефано, заместитель секретаря Министерства иностранных дел Италии, отметил, что правительство Италии готово и дальше поддерживать этот проект, направленный на сохранение исторических и культурных памятников. “Вопросы культурного наследия не связаны с политикой. У Италии в этом вопросе нет второй повестки”, - добавил он.

Заместитель министра образования и науки Артур Мартиросян представил вопросы сохранения историко-культурных памятников за пределами территории Республики Армения, а также недопустимости искажения армянского культурного наследия, подчеркнув возможную поддержку и роль Италии в этом важном процессе.

Заместитель министра Нарине Хачатурян представила результаты деятельности Регионального центра сохранения, управления и оценки культурного наследия. “Дальнейшая работа центра создаст дополнительные возможности для сохранения исторических и культурных памятников Армении, Арцаха и региона”, - заключила Нарине Хачатурян.

Ани Авагян, директор Регионального центра по сохранению, управлению и оценке культурного наследия, поблагодарила Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении, Итальянское агентство международного сотрудничества и Болонский университет за сотрудничество и за содействие этой важной программы.

“Несмотря на вызовы войны и пандемии COVID-19, центр полностью выполнил свою программу, создав прочную основу для ее непрерывности”, - сказала директор центра.