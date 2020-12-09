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Россия с 10 декабря запретит ввоз помидоров и яблок из Азербайджана

Россия с 10 декабря запретит ввоз помидоров и яблок из Азербайджана

Федеральная служба ветеринарного и фитосанитарного контроля России с 10 декабря в связи с обнаружением в продуктах вредителей запретит ввоз в Россию помидоров и яблок из Азербайджана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на “РИА Новости”, эту информацию распространила Федеральная служба ветеринарного и фитосанитарного контроля Российской Федерации (“Россельхознадзор”).

В ведомстве отмечают, что Агентство продовольственной безопасности Азербайджана уже не раз  предупреждалось, что в импортируемой продукции  обнаружены вредители.

По данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ, с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев.

Отмечается, что речь идет о моли южноамериканских помидоров (Tuta absoluta (Povolny) и о Восточной моли (Grapholita molesta (Busck).


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