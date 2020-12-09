Принят проект об освобождении от налогообложения социальной рекламы, размещенной на дорожных щитах
10:24, 9 Декабрь, 2020
Национальное собрание Армении приняло в первом чтении законопроект О внесении изменений в Налоговый кодекс Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, автор проекта - член фракции “Мой шаг” София Овсепян.
Законопроект предусматривает освобождение от налогообложения социальной рекламы, размещенной на дорожных щитах автомагистралей, и приведение дорожного налога в соответствие с пошлинами за рекламу, размещаемую в муниципалитетах.
Представленный законопроект принят 79 голосами при 2 воздержавшихся.
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