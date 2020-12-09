Парламент Армении принял законопроект о введении штрафа за курение в машине при вождении

Национальное собрание Республики Армения приняло в первом чтении законопроект, представленный правительством, в котором, в частности, предлагается в дополнение к общественным транспортным средствам (такси) применять 1 штрафную единицу за курение и к водителям частных транспортных средств во время вождения. Как сообщает Арменпресс, на заседании НС за законопроект О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Армения “Об административных правонарушениях” проголосовало 79 депутатов, 1 против и 1 воздержался.

Представляя законопроект на заседании НС, заместитель начальника Полиции Республики Армения Ара Фиданян отметил, что, в частности, предусмотрено внесение в санкции соответствующих статей требования о привлечении к ответственности лица, не имеющего права управлять транспортным средством. То есть нарушения, за которые административное наказание составляет лишь лишение права управления автомобилем, то в случае совершения лицом, не имеющим права управления автомобилем, будет установлена административная ответственность в виде штрафа.

В дополнение к общественным транспортным средствам и к такси, водителям частных транспортных средств также будет начисляться 1 штрафной балл за курение во время вождения. Предусмотрено, что использование водителем табачных изделий или заменителей табака во время вождения влечет наложение штрафа в семь минимальных размеров оплаты труда и штраф в размере 1 балла.

В Кодексе четко прописано, что до 1 июля 2022 года штрафная единица будет применяться в качестве административного взыскания только за нарушение ПДД, обнаруженное видеокамерами.

Анна Григорян