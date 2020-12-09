Срок выдачи гражданам паспортов старого образца вновь будет продлен

Национальное собрание Армении приняло в первом чтении пакет законопроектов О внесении изменений в Закон Республики Армения “О паспорте гражданина Республики Армения” и О внесении изменений в Закон Республики Армения “Об идентификационных карточках”.

Как передает Арменпресс, пакет был единогласно принят 78 голосами “за”.

Согласно проекту, представленному правительством, предлагается продлить срок предоставления гражданам Армении паспортов старого образца, вместо 1-го января 2021 года, до 1-го января 2022 года.

Обсуждение пакета во втором чтении будет осуществлено по специальной процедуре.